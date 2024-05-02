新北河濱蝶戀季 5/11起板橋蝴蝶公園登場

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（中央社記者楊侃儒新北2日電）新北市高灘處今天說，「2024新北河濱蝶戀季」將在5月11日到5月26日於板橋區蝴蝶公園舉行，結合音樂、市集、花海以及5座特色裝置藝術，邀民眾賞花、聽音樂、逛市集。

新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿，河濱蝶戀季在11日、12日下午1時至6時，以「花開音樂節」揭序，邀請歌手李浩瑋Howard Lee、魏嘉瑩、Crispy脆樂團、小男孩樂團及街頭藝人表演，還有好日市集，有美食、文創選物及特色伴手禮。

高灘處表示，11日到12日還有花藝DIY工作坊，現場教學乾燥花圈及擴香精油擺件製作，期間免費發放520支康乃馨，只要與感恩對象合照打卡上傳「新北水漾」臉書（Facebook）指定貼文，即可獲得康乃馨。

高灘處長張修銘告訴中央社記者，今年5座裝置藝術「彩虹情緣」、「幸運無限」、「魔幻之谷」、「花海瀑布」、「候鳥過境」有不同創意，邀民眾賞花拍照，藉由活動讓民眾親近河濱公園。

高灘處表示，以花與音樂打造「花織夢境」主題，運用超過5萬株的草花及蜜源植物，將帶給民眾幸福感。

高灘處指出，展覽期間週六、日中午12時到晚上7時，會場周邊交通管制，單向通車從江子翠橫移門進、由光復橫移門出，開車民眾請配合交管。活動資訊可至「新北水漾」臉書、「新北市政府高灘地工程管理處」網站查詢（https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/Home）。1130502