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花蓮強震 工具機公會估會員廠商捐款逾千萬元

2024/4/8 21:23
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（中央社記者鍾榮峰、曾仁凱台北8日電）花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，已造成13死及大樓倒塌等災情。台灣工具機暨零組件工業同業公會今天表示，會員廠商持續捐款，預估有機會超過新台幣1000萬元；造紙業響應賑災，正隆、永豐餘分別捐款2000萬元和1000萬元。

工具機公會今天晚間透過新聞稿指出，花蓮強震後，公會立即行動，呼籲會員廠商以不同形式的社會力量加入到賑災行動中，並向會員廠商發送花蓮震災募捐相關資訊，包括銀行匯款、集資平台及LINE PAY等。公會持續統計會員廠商捐款金額，預估有機會超過1000萬元。

公會表示，由於地震影響精密機械加工精度，為協助會員因應災後衝擊與影響，工具機公會提供所有會員廠商進行機台檢修及設備校正服務；另透過台中市政府補助資源，為中部地區中小企業提供協助。

此外，工具機公會會員廠商也自主發起全台機台檢修及設備校正服務通知，包括台灣瀧澤、永進機械、台中精機、高明精機等會員廠商，協助客戶端在機台生產的穩定性、確保生產效率和品質。

正隆今天發布新聞稿，宣布包括公司與執行顧問，聯合捐款2000萬元到政府指定專戶，以實際行動支持花蓮強震救災及未來重建。

正隆主管表示，對於此次花蓮強震造成的意外災害，正隆表達遺憾與關懷。正隆透過捐款2000萬元，盼受災民眾早日重建家園、恢復正常生活，也向所有警消及救災醫護人員表達敬意。

永豐餘4月4日也宣布聯手旗下元太科技，聯合捐贈1000萬元，投入賑災及未來重建工作，協助受災民眾儘快恢復正常生活。

永豐餘學院院長何壽川對於強震造成的意外災害表達遺憾與關懷，呼籲永豐餘秉持花蓮心、花蓮情，積極協助花蓮救災。永豐餘於1968年響應政府開發東部政策，成立華紙花蓮廠，是花蓮最早成立的企業之一。（編輯：張良知）1130408

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