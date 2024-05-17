法國盧恩猶太會堂遭縱火 警方擊斃涉案男子

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（中央社盧恩17日綜合外電報導）法國地方檢察官表示，警方今天在北部城鎮盧恩（Rouen）擊斃一名武裝男子，他縱火焚燒當地一座猶太會堂，並持刀威脅警員。

路透社報導，盧恩市長梅爾－侯西諾（Nicolas Mayer-Rossignol）指出，火勢造成猶太會堂嚴重受損，但沒有其他人受傷。他還說，這個諾曼第（Normandy）城鎮「受到重創」。

梅爾－侯西諾告訴媒體記者：「一名武裝男子以某種方式爬上這座猶太會堂，並向主祈禱室丟了類似莫洛托夫雞尾酒（Molotov Cocktail，汽油彈）的物體。」

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部後，以色列軍隊在加薩走廊（Gaza Strip）發動報復攻擊，迄今當地已有超過3萬5000人喪命。如今，法國的反猶行徑激增，就如同許多其他歐洲國家。

這座猶太會堂的拉比魯貝斯基（Chmouel Lubecki）表示，事發當時他的妻子在現場。

魯貝斯基告訴BFM電視台，「我們非常害怕」，他的妻子「聽到槍聲和尖叫聲…接著她看到猶太會堂冒煙，所以她立即下樓，協助消防隊員進入滅火」。

魯貝斯基更說，由於反猶主義抬頭，「我們已預料到會發生（襲擊）…我們心裡一直懷有這種恐懼，但當它真的發生時，仍然令人震驚」。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130517