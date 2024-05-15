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納粹屠殺紀念館遭血手印塗鴉破壞 巴黎當局提告

2024/5/15 16:00（5/15 16:31 更新）
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（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國巴黎的大屠殺紀念館（Holocaust Memorial）外牆遭到血手印塗鴉破壞後，猶太組織今天譴責「仇恨號召反猶太」的行為，巴黎當局也已提出刑事訴訟。

法新社報導，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在聲明中表示，「大屠殺紀念館的正義之牆昨晚遭到破壞」，這是「難以啟齒的行為」。

在紀念館外牆的紀念碑下方，發現大約20個手印。這些紀念碑記載1940-44年納粹占領法國期間，拯救猶太人免遭迫害的人名。

5月14日是1941年納粹首次大規模圍捕法國猶太人的週年紀念日。

法國猶太人機構代表理事會（CRIF）主席阿爾菲（Yonathan Arfi）今天在社群媒體X寫道，針對大屠殺紀念館的行為「卑鄙」、這是「仇恨號召反猶太」的行為。

法國總統馬克宏也譴責此為「可惡的反猶主義」，他在X上寫道，這種破壞行為「傷害了在大屠殺中拯救猶太人的人和受害者的記憶」，「面對可惡的反猶主義，法國將一如既往地堅定不移」。

法新社攝影記者看到，今天接近中午，工作人員已到現場清除塗鴉。巴黎中心1到4區的區長魏爾（Ariel Weil）告訴法新社，在許多猶太人居住、歷史悠久的瑪黑區（Marais），也有包括學校和托兒所在內的約10個地點被放上類似塗鴉。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130515

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