法囚車遇襲2人殉職 數百警力搜捕槍手與逃逸囚犯

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國北部一處高速公路收費站今天發生囚車遇襲事件，導致一名涉及黑幫販毒殺人的囚犯逃逸。當局出動大規模警力，搜捕一群伏擊囚車殺害兩名獄警的槍手和逃逸的囚犯。

綜合法新社與路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）矢言盡一切努力逮捕這起攻擊案的幕後黑手，包括仍在逃的囚犯和幫助他脫逃的人。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）說，這起事件造成兩名獄警殉職、3人受傷；還有1人在醫院處於生死關頭；另有兩人在加護病房接受治療。

此案發生在法國北部厄爾省（Eure）安卡維爾市（Incarville）的公路收費站。

當時囚犯剛結束諾曼第大區（Normandy）盧恩市 （Rouen）法官的訊問，正要被送回艾弗勒市（Evreux）的監獄。

檢方說，囚車行經收費站時，一輛寶獅（Peugeot）贓車迎面撞來，還有一輛奧迪（Audi）跟在囚車後面，槍手從車上朝囚車車隊的兩輛車開火。

馬克宏在社群平台X上寫道，當局「正盡一切努力找到這起犯罪的凶手…我們不會退讓」。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說，已動員數百名警力和憲兵加入搜捕行動。他還提到，這次有兩名男性獄警喪命，是自1992年以來第一次有獄警在執行任務時身亡。

貝庫歐說，逃逸囚犯是1994年出生的阿姆拉（Mohamed Amra），他上週遭判加重搶劫罪成立，並在一樁綁架致死案中被起訴。

一名熟知相關案件的消息人士說，阿姆拉涉嫌參與毒品走私和下令黑幫殺人。

另一名消息人士說，阿姆拉涉嫌主導一個犯罪網絡。部分媒體指稱，他的綽號是「蒼蠅」（La Mouche）。.

阿姆拉的律師說，阿姆拉上週末就曾企圖鋸斷牢房柵欄越獄。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130515