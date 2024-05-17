長榮航太今年正向成長 營運打造第3隻腳

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（中央社記者江明晏台北17日電）長榮航太總經理李緯章今天表示，看好全球航空市場持續恢復，今年整體營運正向看待，同時也積極打造維修、製造業務之外的「第三隻腳」，切入半導體相關領域的非民航業務營收，首季有200%的成長。

長榮航太今天舉行法人說明會，第一季營收新台幣36.98億元，淨利5.09億元，每股盈餘1.36元。

觀察長榮航太首季營收，維修業務占比78%，製造業務占比22%；其中，維修類別營收占比中，機體維修占61%，線上維修19%，零件13%，引擎7%；製造業務方面，引擎件達80%，機體件16%，非民航業務占比4%。

值得注意的是，非民航業務占比雖然只有4%，和去年相比，則有200%的高成長。李緯章透露，非民航業務是切入與半導體製造相關的領域，希望能打造成維修、製造兩大業務之外的營運「第3隻腳」。

區域營收占比方面，長榮航太首季來自台灣的營收達48%、亞洲22%、北美23%，歐洲6%；其中，亞洲成長力道最強。

展望今年，李緯章表示，「今年營運還是會正向成長」，看好全球航空市場恢復，各項業務需求放大，也有助於毛利率提升，而挑戰則來自通貨膨脹，今年長榮航太也調整員工薪資，短期會增加成本，但長遠有助於留才，而供應鏈零件短缺，在疫情後仍持續困擾，目前還沒有妥善解決，此外，區域性衝突會影響客戶下單地區的選擇。

至於長榮航將執行一系列的改艙作業，預計交由長榮航太承接訂單，法人估計，在2026年前陸續完成作業前，也將持續貢獻營運。

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針對波音公司屢屢傳出製造品質不佳的事件，李緯章表示，波音目前持續改善問題，確實導致部分訂單需求遞延，但後續還是看好長期成長性，機體業務來看，貨機零組件會稍微受影響，引擎部分因為訂單主要是與GE合作，也會有一點影響；而新飛機進入市場速度放緩，反而會增加高齡飛機維修的短期利多訂單。

無人機開發方面，法人詢問長榮航太是否持續參與政府標案，長榮航太回應，公司發展必須持續在不同產業和業務面做努力，這個區塊會繼續投入，長榮航太獲得標案邀約，也會投入，但無人機占比還不顯著。（編輯：黃國倫）1130517