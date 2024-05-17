電信三雄大力投資本土影視 票房獲獎紛傳捷報

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（中央社記者江明晏台北17日電）電信三雄積極加大力道投資本土影視內容，各自傳出捷報。遠傳以投代購的電影「青春18×2」收穫台灣日本票房佳績；台灣大哥大旗下MyVideo共同出品的影視，有「八戒 決戰未來」等4部電影入圍台北電影獎。

遠傳電信進軍影視娛樂有成，以子公司米神國際投資的「青春18×2 通往有你的旅程」闖出新台幣7400萬元票房佳績，成為今年首季的國片票房冠軍，更在日本創下台灣電影首例，於日本電影網站Movie Walker的期待度和預售票榜上拿下雙料冠軍，5月初在日本280家戲院同步上映後，也獲日本新片票房冠軍。

而早先同為米神國際所投資的作品，由藝人藍正龍所導演的電影「成功補習班」，今年1月的加拿大多倫多台灣影展中首映，並入圍東京影展「世界焦點」單元、香港亞洲電影節「影迷別注」單元等多個國際電影節，遠傳表示，顯示其在內容投資方面的精準目光，以及把台灣IP及好內容推向國際的投入。

此外，「我們的藍調時光」集結韓國影視圈重量級卡司，在全球獲高人氣與口碑，也將由遠傳子公司米神國際製作「華語版」，將故事本地化，遠傳強調，CJ ENM Hong Kong除了參與投資及全球發行之外，也指派韓國製作人與米神的製作團隊共同合作，貢獻力量。

2024第26屆台北電影獎公布入圍名單，台灣大哥大表示，旗下MyVideo共同出品作品表現亮眼，4部電影「八戒 決戰未來」、「愛的噩夢」、「車頂上的玄天上帝」、「少男少女」共囊括13項提名，包含最佳男女主角、最佳男女配角、最佳新演員、最佳動畫等獎項，證明台灣大支持在地影視內容，培育新生代演員獲肯定。

此外，台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，台灣在內容創作方面具備巨大潛力，台灣大MyVideo率電信業之先，自2018年起支持台灣影視內容，至今投資超過45部作品，未來台灣大將持續擴大支持台灣原創內容，並整合影視上下游、拓展影視IP延展性，結合集團資源，運用數位通路，讓台灣軟實力躍上國際。

台灣大表示，多檔影視帶動MyVideo周末新註冊會員成長1倍，月租付費用戶數成長2倍；電影方面，MyVideo連續4年成為金馬獎官方指定直播平台。

資策會產業情報研究所（MIC）公布台灣影音觀看行為調查，中華電信Hami Video為用戶選擇「訂閱國內平台」第1名，並為用戶「國內平台偏好」前2名，為電信業者OTT品牌排行第1名。

中華電表示，因多元化內容與價格策略，以技術開發自主平台與AI數據管理等原因，獲消費者青睞，將持續廣結盟發展國內影視，打造台流上國際。（編輯：林淑媛）1130517