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市議員進校園發文具組惹議 陳偉杰：助學生所需

2024/5/17 19:28
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）民進黨新北市議員李宇翔今天抨擊國民黨市議員陳偉杰，進入校園發文具組給參加會考學生，認為干擾教育現場、違反教育基本法。陳偉杰說，偏鄉準備文具不便，他僅協助學生所需。

李宇翔晚間透過臉書（Facebook）發文表示，學生與家長都重視18日、19日的國中會考，他接獲家長投訴稱，陳偉杰進入校園發「金榜題名文具組」，犧牲學生讀書的時間，已經干擾教育現場。

李宇翔接受聯訪表示，家長認為關鍵時刻，每分每秒都重要，不應受政治人物打擾。在八里國中、正德國中、淡江中學等，都發生類似情形；陳偉杰竟把學校當造勢場合，校長、老師因畏懼議員身分，敢怒不敢言。

據了解，淡水國中在今年4月校慶時，即由家長會贈送考生文具組筆袋，受到學生歡迎。因考生已擁有文具組，這次陳偉杰並未致贈給淡水國中。

對此，陳偉杰接受聯訪表示，因考場要求會考考生帶透明筆袋，否則每場考試都要先檢查。他聽家長反映，在北海岸偏鄉地區不好買，部分學校也不會主動幫學生準備，經調查及詢問校方，才會協助有需要的學校與家長準備應考文具。

教育局晚間回應表示，國中教育會考在即，應以學生應考權益優先，未來將持續強化宣導各校，落實教育中立規範。（編輯：張銘坤）1130517

#陳偉杰
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