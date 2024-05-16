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國中會考18日連2天 台中出動專車逾5800人受惠

2024/5/16 15:29
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）113年國中會考18日、19日舉行，中市府教育局提供會考專車服務，總計共出動290車次，載送學生到考場應試，減少交通時間及心理壓力，預計受惠人數超過5800人。

台中市政府教育局今天發布新聞稿，教育局長蔣偉民指出，今年度台中市考生有2萬5000多人，分布在25個考場，是全國第二大考區，市長盧秀燕體恤考生與家長辛勞，指示教育局提供會考專車。

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經調查學校需求後，補助學校租用專車載送學生往返考場計290輛次，考生不用擔心交通工具問題，也減少考場附近交通打結疑慮，可安心準時應考，為自己爭取最佳成績。

蔣偉民表示，台中市會考專車歷年備受家長及考生好評，專車接送考生可免去交通煩惱，更加舒適安全，考生也能在專車相互打氣，起到激勵作用，好處甚多；他呼籲，考生注意充足睡眠、均衡飲食、適度運動及保持身體健康，以良好身體狀態應對考試壓力。（編輯：陳仁華）1130516

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