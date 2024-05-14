國中教育會考5/18登場 19.2萬人報名創新低

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（中央社記者許秩維台北14日電）113年國中教育會考將於5月18日、19日舉行，共19.2萬人報名，創歷年新低。教育部呼籲，各界於會考期間，應避免在考場附近舉行集會、遊行及民俗慶典等活動。

教育部新聞資料指出，113年國中教育會考包含全國18考區及大陸考場，總報名人數19萬2127人（集體報名19萬212人、個別報名1915人）；全國18考區總共設置233個考場，下設6193個試場。

國中教育會考考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，除了寫作測驗只考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考科均為4選1的選擇題型。

根據國中會考試場規則，考試說明開始後，考生不准離場，考試正式開始後，遲到逾20分鐘不得入場；考試說明時段內，考生不得提前翻開試題本，也不得提前書寫、畫記、作答；考試結束鈴響畢，考生應立即停止作答；不得攜帶非應試用品入場，僅能攜帶手錶，電子錶應解除響鈴功能。

全國試務會提醒，會考准考證已於4月寄發，考生須攜帶准考證準時入場並對號入座，考前應詳閱簡章、了解考試規定，往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本，都是常見的違規樣態，隨身攜帶非應試用品發出聲響，導致違規記點或扣分更是歷年常見，請考生特別留意。

教育部呼籲，各界於5月18日、19日國中會考辦理期間，避免在考場附近舉行集會、遊行、民俗慶典或體育競賽等活動；若無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並應降低音量、維護交通順暢，讓考生順利考試。（編輯：管中維）1130514