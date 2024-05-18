國中教育會考登場 19萬考生上陣

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（中央社記者陳至中台北18日電）國中教育會考今、明兩天登場，對19萬名考生來說，多數是人生第一次參加大型考試，心情難免緊張，教育部長潘文忠建議保持平常心，必要時深呼吸，相信自己一定能發揮實力。

今天第一天考試，上午8時30分起依序考社會、數學、國文、寫作測驗，明天（5月19日）考自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

教育部臉書（Facebook）粉絲專頁近日發文鼓勵考生，提醒考生幫自己調整出最好的身心狀態，保持平常心面對會考；家長可以多留意孩子的情緒，避免過度緊張影響發揮。

潘文忠日前接受媒體聯訪時表示，面對大型考試難免心情起伏、患得患失，建議考生緊張時，可試著深呼一口氣、穩定呼吸，讓自己先緩和下來。

潘文忠也呼籲全體考生家長在考試這幾天，把重點放在支持及陪伴，不要過度要求「分秒必爭」，反而應讓孩子稍微放輕鬆，透過聊天等方式舒緩心情，才能從容面對考試。

國中教育會考主要目的是鑑定國中3年的學力，並作為高中職補救教學的依據，但全國15個就學區，都將會考列為免試入學超額比序的項目之一，且各區比法不同。以人數最多的基北區為例，採108積分制，會考成績占36積分（按等級加標示轉換，各科最高7分；寫作測驗最高1分），多元學習表現及志願序則各占36積分。（編輯：戴光育）1130518