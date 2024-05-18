國中會考社會科難易適中 電動自行車納管入題

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（中央社記者陳至中台北18日電）113年國中教育會考社會科，解題老師認為難易適中，試題編排由淺而深，有許多時事題目，包括政府修法將電動自行車納管、高速公路回數票改成ETC等，讓考生結合課本知識作答。

國中教育會考由於考生年齡較低，各科試題是第2天考完後才統一公告，避免影響應考情緒。教育部今天邀請中學教師協助解析試題，也讓外界一窺特色題目。

新北市中平國中教師賈生玲表示，今年試題符合108課綱精神，重視閱讀理解、圖表分析。圖表題占超過50%，試題編排則是由淺而深，部分題幹較長，但整體文字閱讀量和近年會考試題相當，多數考生應可從容完成作答。

社會科有大量時事，第46到48題組提及2022年4月政府修正「道路交通管理處罰條例」，將電動自行車納管，明訂車牌管理、強制投保及騎乘年齡等。

高雄市路竹高中教師師秀玲表示，上述題目要求考生判斷民眾喜愛電動自行車的原因，並瞭解須經過哪些立法程序，以及違法時相關的法令責任等觀念。這樣的取材相當重視學科知識的實用性，考生就算沒有看過報導，也能從題目給予的資料，結合課本所學，找到正確答案。

第24題則是提到台灣高速公路收費制度的變革。師秀玲表示，考生沒經歷過「回數票」時代也沒關係，題目有讓考生瞭解從回數票到ETC（電子收費系統）的變化，提供的資訊足夠判斷。

高雄市明義國中教師陳莉婷表示，歷史試題比較難生活化，畢竟教的大多是過去的事，不過今年會考試題仍有一些嘗試。例如第41題以英格蘭足球超級聯賽（英超）在11月11日前舉辦紀念儀式，紀念第一次世界大戰犧牲將士，要考生判斷還有哪一個足球聯賽，也可能有類似紀念活動。

陳莉婷表示，11月11日是一戰簽訂停戰協定的日子，被許多國家訂為和平紀念日。這一題主要是要考生判斷出，選項中的哪些國家曾經是英國的殖民地，不熟悉足球也沒關係。

今年試題中比較有鑑別度的題目，解題團隊認為是第43題，要考生從台灣4個主要港口在19、20世紀間的輸出額總額變化，判斷是受到什麼政策影響。賈生玲表示，這一題的數據量蠻多，且關鍵是要考的是日治時期，但題幹完全沒寫出日治時期，考生只能從年代來判斷。（編輯：李亨山）1130518