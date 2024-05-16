高中職完全免試入學放榜 總錄取率91.83%

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（中央社記者陳至中台北16日電）113學年度高中職「完全免試入學」今天放榜，共錄取8030人，總錄取率91.83%，比去年略增。錄取者仍應參加18、19日的國中教育會考，作為獎學金發放依據和學力檢定機制。

「完全免試入學」不採計國中教育會考成績，學生直接向學校登記，報名人數未達招生人數，就全數錄取；如果超過招生人數，則參考各就學區免試入學作業要點，進行適當超額比序後錄取。

教育部今天發布新聞稿，113學年度共有單點型學校63所釋出名額；區域型則有基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、台南四區、高市六區、屏東區、台東區、花蓮區、連江區、澎湖區等11區域69校，總計132所公、私立學校參與。

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教育部逐年擴大完全免試入學管道，根據最新統計，113學年度報名總計8744人，錄取8030人，總錄取率為91.83%，各項統計數據都較112學年度略微提高。

教育部提醒，「完全免試入學」錄取生雖然已有學校了，仍應參加國中教育會考。因為高中職會以會考成績，作為發放入學獎學金的條件；會考是國中3年的學力檢定機制，高中職也會用作補救教學的依據。（編輯：管中維）1130516