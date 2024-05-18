會考若遇地震 現場掩蔽將延長考試時間20分為限

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（中央社記者許秩維台北18日電）今天是國中教育會考第1天，全國試務會表示，若考試中遇到地震，當須現場掩蔽時，會由考場主任廣播宣布，影響幾分鐘就延長考試幾分鐘，最多以20分鐘為限。

113年國中教育會考今天舉行第1天考試，第1節考社會，19萬2127人報名，2243人缺考，缺考率1.17%。

全國試務會副主任委員陳良傑指出，根據各考區初步提報的違規統計，考生提前翻閱試題本有19件，隨身攜帶非應試用品有12件，考試鐘聲響仍繼續作答有6件，試題本上寫姓名的有2件等。

教育部國民及學前教育署署長彭富源提到，在國中會考這兩天期間，目前掌握7個縣市會有宗教活動舉辦，縣市政府已提前瞭解情況，會以考生權益為優先考量，如宮廟活動有行經考場附近，會控制相關聲響且不施放鞭炮。

若會考考試中遇到地震，陳良傑表示，事前已跟各考場說明，由考場主任視地震狀況決定如何處置，如地震沒有嚴重危害，將照常考試，當須現場掩蔽時，會由考場主任廣播宣布，影響幾分鐘就延長考試幾分鐘，最多以20分鐘為限。

陳良傑提到，萬一因地震出現危急的情況，會宣布疏散到考場外並集中點名；為避免再遇餘震，考生就不再回考場內，至於事後如何補救，全國試務會會再進一步討論。（編輯：李亨山）1130518