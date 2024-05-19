本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
UN難民機構：以色列進軍拉法以來 80萬人流離失所
首頁 / 生活
國中會考
新聞專題
國中會考1/65
首頁 / 生活

國中會考第2天登場 6/7寄發成績單

2024/5/19 08:13（5/19 08:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113年國中教育會考18日起登場，17日下午3時至5時開放學子先行查看考場，台北師大附中內有不少學生聚集，在試務資訊公告欄前查看相關資訊。中央社記者郭日曉攝 113年5月17日
113年國中教育會考18日起登場，17日下午3時至5時開放學子先行查看考場，台北師大附中內有不少學生聚集，在試務資訊公告欄前查看相關資訊。中央社記者郭日曉攝 113年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北19日電）國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。教育部預計下午公布試題本及參考答案，成績單則於6月7日寄發。

國中教育會考有9萬餘人報名，昨天（18日）會考第1天，教育部統計缺考率最高為1.32%，和往年差不多。考生違規以「提前或逾時作答」最多，初步統計有88件；其次為「隨身放置非應試用品」48件，整體應試情形良好。

依照國中教育會考全國試務會網站公布的行事曆，今天考試結束後，預計下午公布試題本及參考答案，各界如果對試題有疑義，可於5月19日到23日申請釋復，預計5月24日公布釋復結果。

會考預計於6月7日開放網路查詢成績，並寄發成績通知單。6月11日到12日開放申請複查成績。

會考成績是全國15個就學區高中職「免試入學」依據之一，各區計算方式不同，以人數最多的基北區為例，採108積分方案，會考成績、多元學習表現、志願序各占36分。詳細資訊與入學期程，可參考各就學區網站。（編輯：方沛清）1130519

延伸閱讀
國中會考寫作測驗生活化 探究廣告新聞標題吸睛原因國中會考國文科難易適中 考文言文斷句、深偽技術國中會考數學取材生活化 碳排放量、健康飲食餐盤入題國中會考社會科難易適中 電動自行車納管入題
國中會考
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國中會考寫作測驗生活化 探究廣告新聞標題吸睛原因
172.30.142.95
更多編輯台推薦新聞：