國中會考第2天登場 6/7寄發成績單

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（中央社記者陳至中台北19日電）國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。教育部預計下午公布試題本及參考答案，成績單則於6月7日寄發。

國中教育會考有9萬餘人報名，昨天（18日）會考第1天，教育部統計缺考率最高為1.32%，和往年差不多。考生違規以「提前或逾時作答」最多，初步統計有88件；其次為「隨身放置非應試用品」48件，整體應試情形良好。

依照國中教育會考全國試務會網站公布的行事曆，今天考試結束後，預計下午公布試題本及參考答案，各界如果對試題有疑義，可於5月19日到23日申請釋復，預計5月24日公布釋復結果。

會考預計於6月7日開放網路查詢成績，並寄發成績通知單。6月11日到12日開放申請複查成績。

會考成績是全國15個就學區高中職「免試入學」依據之一，各區計算方式不同，以人數最多的基北區為例，採108積分方案，會考成績、多元學習表現、志願序各占36分。詳細資訊與入學期程，可參考各就學區網站。（編輯：方沛清）1130519