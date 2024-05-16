國中教育會考 17日下午3到5時開放看考場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北16日電）113年國中教育會考將於5月18日、19日舉行，全國19萬餘人應試，明天下午3時到5時開放看考場，建議考生親自走一趟，熟悉交通路線並複習試場規則。

全國試務會今天發布新聞稿，提醒明天下午3時到5時開放看考場，讓考生瞭解交通路線，並學會找到試場（教室）所在位置，避免考試當天慌亂。不過為了維護試場環境品質，不開放進到教室內，只能在外查看。

全國試務會也建議，考前最好複習一下試場規則，非應試用品（包含妨害考試公平的用品，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響的用品）不能帶進試場。手機即便放在試場後方規定處，仍要完全關機，發出聲響仍算違規。

值得注意的是，依據試場規則，國中教育會考每節考試結束「鐘聲響起」時，就須立即停止作答，而不是鐘聲「響畢」才停筆。

教育部呼籲，18日、19日考試期間，各界應避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。如果無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。（編輯：管中維）1130516