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國中會考自然科 北市考生多認難度不如預期

2024/5/19 11:03（5/19 11:47 更新）
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113年國中教育會考19日進入第2天，許多考生在台北的試場外唸書，加強印象。中央社記者張新偉攝　113年5月19日
113年國中教育會考19日進入第2天，許多考生在台北的試場外唸書，加強印象。中央社記者張新偉攝　113年5月19日
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（中央社記者陳昱婷台北19日電）國中會考自然科今天上午登場，台北市考生多認為較模擬考及歷屆試題簡單，有考生指閱讀測驗題組偏常識；另名考生則慶幸心臟構造沒入題，有信心取得理想成績。

113年國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。

自然科考試結束鐘聲響起，台北市李姓女同學難掩笑容，表示試卷前半部題目很簡單，後面開始有些鑑別度但不至於看不懂。李同學接著挽起朋友的手，說要去穿堂拍照留念。

莫同學與賴同學也一派輕鬆，他們認為模擬考比這次難，其中印象最深的題組是閱讀測驗，有一題在探討食蛇龜瀕臨絕種的原因，雖然不是課本中教過的，但內容及考題都偏常識，有信心取得理想成績。

陳姓男同學說，本來很擔心考心臟構造及血液循環，所以早上瘋狂背誦複習，沒想到今年沒有入題，讓他既開心又有點失望。（編輯：方沛清）1130519

#自然科
#英語
#國中會考
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