國中會考英語科 北市考生稱簡單有信心
2024/5/19 14:18（5/19 14:39 更新）
（中央社記者陳昱婷台北19日電）國中會考今天中午落幕，台北市考生多認為最後登場的英語閱讀及聽力很簡單，甚至有同學形容題目是「國小程度」，愉快地步出考場。
113年國中教育會考今天進入第2天，依序考自然、英語閱讀、英語聽力。
考試結束鐘聲響起，台北市考場響起一陣歡呼聲，有學生走出教室後靠著欄杆對著天空大喊「考完啦」，大部分考生臉上掛著明顯笑容。
等待與朋友會合的游姓男同學說，英文閱讀不難，聽力很簡單，預期可以拿到理想成績；蔡同學更說，聽力根本是「國小程度」。
袁姓女同學指出，這次英文的文法題目較歷屆試題簡單，聽力也比想像中輕鬆許多，成績比社會科更有把握。
此外，民眾黨今天下午在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，有家長擔心影響成功高中考場秩序，教育部因此特別呼籲主辦單位降低對鄰近考場的干擾。
游同學及袁同學表示，在英文閱讀考試期間有聽到外面疑似宣傳車的聲音，但時間不長，不影響答題。
台北市教育局長湯志民近中午時到成功高中巡視考場，他說，為了將可能影響降到最低，教育局有請警察局加派人力協助，試場內也有架設有分貝計，隨時掌握狀況。（編輯：方沛清）1130519
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