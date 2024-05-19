國中會考錯幾題可拿A++？補教分析各科容錯題數

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（中央社記者許秩維台北19日電）國中會考今天考完，台北市補教協會推估，要拿A++成績的考生，社會科至多能錯3題，數學科、國文科、英語科、自然科至多能錯2題。

113年度國中教育會考今天考完，會考成績單預計6月7日寄發，成績分為精熟（A++、A+、A）、基礎（B++、B+、B）、待加強（C）。台北市補習教育事業協會也邀補教老師協助分析會考試題特色，並預估各科容錯題數。

社會科補教老師張雪雲認為，今年會考題目很用心，考生如果沒把題目從頭看到尾，就可能中計，圖表題超過一半；歷史試題的趨勢為略古詳今，地理試題重視土地運用、環保概念，公民試題則是標準的素養題；推估要拿到A++成績至多能錯3題，要拿到A+至多錯5題，要拿到A至多錯7題。

數學科補教老師葉子豪指出，今年數學科前面多是基礎運算題，能降低學生對數學的緊張感，觀念清楚的學生可以很快破題，而文字敘述較長的生活情境題，則將數學結合生活概念，手寫的非選擇題將是爭取高分關鍵；推估在非選題全對時，要拿A++成績至多錯2題，要拿A+至多錯3至4題，要拿A至多錯5題。

國文科補教老師陳蒂分析，今年國文科試題重視閱讀素養，比較不同的是更重視不同表達方式對語意的影響，以及邏輯推理能力；在短閱讀方面，以往文言文約占7成、白話文3成，今年白話文上升到5成，顯示試題更重視生活應用；推估要拿到A++至多錯2題，要拿到A+至多錯4題，要拿到A至多錯6題。

英語科補教老師林熹表示，英語科試題中間偏易，單題普遍好作答，能幫學生建立信心，預估整體分數都會提升，決勝負關鍵在於閱讀速度和理解能力；推估要拿到A++至多只能錯1至2題，要拿到A+至多錯3至4題，要拿到A至多錯5題。

自然科補教老師楊過提到，自然科試題只要掌握觀念和定義，就可拿到基本分，但若想拿到好成績，則必須掌握科學邏輯、圖表解釋能力、關鍵字等3個關鍵，推估要拿到A++至多只能錯2題，要拿到A+至多錯3題，要拿到A至多錯5至6題。（編輯：張雅淨）1130519