會考英語科閱讀理解決勝負 中間偏易分數預估提升

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（中央社記者許秩維台北19日電）國中教育會考今天考完，補教老師林熹分析，英語科試題中間偏易，預估整體分數都會提升；決勝負關鍵在於閱讀速度和理解能力，考生還要有耐心和精準度，才能笑到最後。

國中教育會考今天中午考完，台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心在考試結束後公布國中會考題目和參考答案，台北市補習教育事業協會也邀補教老師協助分析會考試題特色。

英語科補教老師林熹表示，今年會考英語科共43題，單題21題約占一半，相較於去年英語科單題出現文法大魔王，今年文法題反璞歸真，包括代名詞、連接詞、簡單的時態判讀等國一、國二的概念，單題普遍好作答，能幫學生建立信心。

觀察整份試題，林熹指出，沒有太多跨文本或圖表資訊需互相對照的題目，也沒有太刁鑽的題目，整體中等偏易，C級待加強的人數應該會比去年減少，預估整體分數都會提升，但競爭可能也會比去年更激烈，A級以上成績的可容錯題數有限。

林熹提到，今年試題有部分取材和時事相關，決勝負關鍵在於閱讀速度和理解、判讀能力，時事題集中最後兩個篇章，包括書評、圖表題，考生要能瞭解寫作邏輯、前後文字關連，還要有長篇閱讀能力、耐心和精準度，才能笑到最後。（編輯：張雅淨）1130519