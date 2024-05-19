會考自然科試題重觀念定義 拿高分須掌握3關鍵

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（中央社記者許秩維台北19日電）國中教育會考今天中午考完，補教老師楊過分析，自然科試題只要掌握觀念和定義，就可拿到基本分，若想拿到好成績，則必須掌握科學邏輯、圖表解釋能力及關鍵字。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心在考試結束後公布國中會考題目和參考答案，台北市補習教育事業協會也邀補教老師協助分析試題特色。

自然科補教老師楊過表示，自然科包含理化（物理、化學）、生物和地球科學，以前大家會覺得理化的計算很恐怖，但觀察這幾年會考可發現自然科不重計算，著重觀念和定義，例如今年很直白考專有名稱、物理量等，考生只要清楚掌握觀念和定義，就可拿到基本分。

試題特色方面，楊過提到，今年自然科共50題，圖表題高達41題，題目由簡而難，讓考生能穩定信心，有助於後面題目的處理；今年要拿到B++成績不難，但要拿A以上的成績要掌握3個關鍵，包括科學邏輯、圖表解釋能力、關鍵字。

楊過舉例，第31題考教室平面圖，主角住在台灣、圖表上標註的方向等，都是看題幹時要抓到的關鍵，有了這些訊息才能將平面圖轉換為空間觀念，因此學生必須有將圖表資訊轉化的能力，還要從題幹中找出關鍵字和考點。（編輯：管中維）1130519