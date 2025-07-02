總統團結國家第4講 藍：忽略在野黨幫國軍加薪

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（中央社記者王承中台北2日電）總統賴清德發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題。國民黨團副書記長王育敏今天表示，在野黨聯手通過國軍加薪，賴總統卻刻意忽略對在野黨有利的訊息，顯見「團結國家十講」就只是要為大罷免添柴火，這樣的總統有欠高度且失格。

總統賴清德昨天發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，闡述政府的國防戰略，以及當前國防改革的成果與決心。賴總統表示，國防即國安，立法院卻刪除凍結國防預算。今年國防預算被凍結刪除總額是歷史最高，被刪除新台幣84億元、一度被凍結899.4億元。

國民黨立法院黨團副書記長王育敏、國民黨立委翁曉玲等人，今天在立法院國民黨團召開「聲援彭振聲，停止司法追殺、迫害」記者會。

針對賴總統的「團結國家十講」第4講，王育敏在會後接受媒體提問時表示，事實上今年度的國防預算幾乎都已經完成解凍，只剩下國造潛艦原型艦海鯤艦還有10億元的預算未解凍，但國防部長顧立雄日前也同意，待海鯤艦海測完成後再進行解凍，所以國防預算根本就沒有被大幅凍結的情況。

王育敏指出，今年度國防預算全部的刪減金額，僅占原編列預算的1.01%，相較往年都達1.39%、1.42%、1.35%等，並未如賴總統所稱是史上最高的情況，顯然賴總統在公開場合還是持續在說謊。

王育敏提到，國防預算，不分朝野都支持，但即使是支持，也不能讓國防部濫用預算，立法院合理的監督當然有必要，要讓民眾辛苦的血汗錢花在都口上，歷年立院審查也都是如此。

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另外，王育敏說明，在野黨也非常支持國軍，國軍加薪案就是由國民黨團、民眾黨團合理在立法院通過，但賴總統卻隻字未提。

王育敏強調，台灣要強化國防，當然要照顧好軍中弟兄，國軍加薪是國民黨團主提的法案，賴總統在演講時卻刻意忽略，顯見賴總統的十講就只是要幫大罷免添柴火，刻意忽略對在野黨有利的訊息，這樣的總統有欠高度且失格。（編輯：張若瑤）1140702