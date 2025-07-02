行政執行署花蓮拍賣會標單塞滿 拍定逾1600萬元

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）行政執行署花蓮分署表示，昨天舉行「123全國聯合拍賣會」，投標室擠滿民眾、標單塞滿投標箱，共有20標物件拍定，總拍定價新台幣1657萬多元，有效挹注國庫。

花蓮分署表示，聯合拍賣會盛況空前，現場投標室擠滿投標民眾，標單更是塞滿投標箱。為加速開標流程，特別動員2名行政執行官與6名書記官協助審閱標單。

花蓮分署表示，最受矚目的台東知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」，由於已進入第3次拍賣程序，價格實惠，吸引大量民眾投標，其中多間套房更出現多人搶標，此次共有19間套房拍定，總拍定價1495萬4526元。剩餘9標物件將進入特別變賣程序，民眾可以持續關注。

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此外，花蓮縣瑞穗鄉青山段農地面積約912坪，進行至第4次拍賣，底價下殺至160萬元，換算每坪只要1700餘元；且本件提供「無人機空拍影片」，提供應買人空中視角觀看標的，最後以162萬元拍定。

花蓮分署表示，對物美價廉的法拍標的有興趣的民眾，可關注分署官方網站或行政執行署拍賣公告查詢系統查詢。（編輯：蕭博文）1140702