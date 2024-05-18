新北學生：國中會考數學題生活化 基礎概念解題

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）國中會考第二科數學科考試結束，新北市學生普遍認為，比以往的會考題較簡單且生活化。包括摺紙、餐飲蛋白質比例、理想體重等計算方式，應用數學所學基礎，即可轉換求得答案。

福營國中、丹鳳國中在光啟中學應考，一般生的張姓學生、資優生的黃姓學生表示，比起模擬考與以往考古題，今年會考似乎較簡單。不過，但20題後題型就靈活，後半段考題需較多時間思考。

張姓學生說，有1題以甜甜圈麵包的切割為題型，考驗對數學直徑、切線、垂直的概念，因他的基礎概念清楚，所以結合「畢氏定理」就可輕鬆答題。

李姓學生表示，有1題是摺紙題目，透過等邊梯型、內錯角、相似型等就可回答。不過，要融會7年、8年級的學習概念。

淡水工商考場中，淡水國中王姓學生表示，數學考題內容有對稱、有重心；幾何部分佔了滿多，有關第6冊內容的題目還算簡單；其中，數學平行概念就考了3題。

陳姓學生說，非選題第1題滿生活化，討論健康均衡飲食餐盤，攝取蛋白質、水果的相關比例，他很快就作答完畢，還有充裕的時間檢查。

在林口高中應試的林口國中黃姓學生表示，很喜歡這次考題包括體重的計算方法、桌子尺寸的大小、換算螢幕解析度，題目生活化且活潑，都是很生活情境化的題目，運用數學知識圓形與直角等的概念，即可解題。

湯姓學生認為，比起以往的會考數學題目，相對簡單，但是非選題要「讀懂」題目，有些題目的題幹太長，幾乎融合數學與國文，要閱讀過後再思考用何種觀念解題。

福營國中數理資優班老師李昱德、林口國中教務主任黃桂玲接受中央社記者電訪都認為，題型發揮創意與生活化，有基本的數學概念，答題並不困難，但閱讀與理解能力很重要，避免落入陷阱。

除數學科外，上午也考完社會科，新北國教輔導團國中社會領域輔導員吳慧玲老師表示，社會科素養題多會在題組中呈現生活情境，須跨科、跨冊、跨領域的統整歷史、地理、公民科的學習知識。

新北教育局說，19日是國中教育會考最後1天，還有自然、英語（閱讀及聽力）2科測驗。（編輯：張銘坤）1130518