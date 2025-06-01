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探索東海岸獨特藝文風景 郵輪式公車亮點路線上路

2025/6/1 11:21（6/1 11:51 更新）
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交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處推出「8101B藝術行旅」郵輪式公車路線，1日上路，串接都歷園區及江賢二藝術園區（圖），讓遊客探索獨特藝文風景。（東部海岸國家風景區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月1日
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處推出「8101B藝術行旅」郵輪式公車路線，1日上路，串接都歷園區及江賢二藝術園區（圖），讓遊客探索獨特藝文風景。（東部海岸國家風景區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月1日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）推廣低碳綠色旅遊且深化東海岸藝文主題旅遊體驗，東管處全新推出「8101B藝術行旅」郵輪式公車路線，今天上路，串接都歷園區及江賢二藝術園區，讓遊客探索獨特藝文風景。

觀光署東部海岸國家風景區管理處發布訊息表示，今年的全新亮點路線「8101B藝術行旅」是台灣好行東部海岸線之一，6月1日起正式上路，旅客搭乘此路線，即可憑當日乘車票券，以專屬優惠價（原價全票350元、優惠票250元）購買江賢二藝術園區門票。

東管處指出，有鑑於東海岸大地藝術節系列活動有成，累積深厚的藝文基礎與永續價值，因此特別攜手公益平台團隊，共同規劃一條串接「都歷園區」及「江賢二藝術園區」的台灣好行郵輪式藝術主題路線，每日上午8時40分自台東轉運站出發，沿途停靠台東火車站、都歷遊客中心、江賢二藝術園區。

今年3月開幕的江賢二藝術園區位於東河鄉金樽，可俯瞰太平洋，園區有5棟建築規劃展廳以及雕塑公園等。

另外，「8101D夜訪小野柳路線」則搭配主題活動期間持續推行，自6月1日至10月31日，全長約100公里，遊程時間將近6.5小時，以台東轉運站為起點，行經火車站接駁遊客後，沿著東部海岸公路台11線行駛，串連加路蘭、阿美民俗中心、都蘭糖廠、小野柳等景點，提供遊客觀察海岸生態，特別適合親子遊與深度生態愛好者參加。

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兩條路線皆為台灣好行觀光公車路線，均有專業導覽人隨車解說；旅客可於官網預定、7-11及全家兩大通路購票，也可持電子票證搭乘。此次路線結合低碳交通與文化導覽，打造環保、教育與美學兼具的旅遊新模式，不僅減少碳足跡，更鼓勵旅人以緩慢步調深入體驗在地生活，實踐全球永續旅遊趨勢。

東管處表示，另於暑假期間推出「玉長豐濱線X一烈!海派過生活」一日套票，及「玉長豐濱X安通好湯」二日優惠聯票，結合部落遊程體驗及溫泉住宿等，將為旅客帶來更豐富多元的花東旅遊選擇，相關資訊可上台灣好行或東部海岸國家風景區官網查詢。（編輯：李淑華）1140601

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