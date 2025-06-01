2菲律賓籍男大生車禍身亡 校方：將協助後續事宜

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）菲律賓籍歐姓、蘇姓男大生今天清晨雙載於高雄旗津區，因不明原因自撞身亡。校方表示，2名外籍生均為資工系一年級學生，正在聯繫家屬，校方將會協助後續事宜。

高雄市政府警察局鼓山分局員警指出，19歲菲律賓籍歐男與19歲蘇男就讀高雄某科技大學，歐男清晨4時30分許騎機車載蘇男沿高雄旗津區旗津三路由北往南行駛，行經一處彎道時，因不明原因自撞道路緣石。

警方表示，事故造成蘇男當場死亡、歐男經送醫急救不治，肇事原因待調查，至於是否有酒後駕車，將待高雄地檢署檢察官相驗釐清。

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校方表示，對於這起交通意外，造成2名學生不治身亡，學校除了感到悲慟萬分，並在第一時間即啟動緊急應變機制，通報教育部校安中心。

校方指出，經查證2名外籍生均為資工系一年級學生，住學校第三宿舍。正在聯繫家屬，將會協助後續後事事宜，並配合警方調查。此外，學校也將針對班級進行心理諮商。校方代表將前往殯儀館協助處理。（編輯：謝雅竹）1140601