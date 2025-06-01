加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
白宮證實NASA署長提名人選有變 馬斯克盟友遭撤
首頁 / 國際

莫德納COVID疫苗新型低劑量限重症高風險用 美FDA批准生產

2025/6/1 10:49（6/1 11:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國昨晚批准莫德納公司（Moderna）生產的一款新型低劑量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，限用於65歲以上成人，以及具有重症高風險的12歲至64歲群體。

美聯社報導，這款疫苗並非用於替代莫德納現有疫苗，而是一種替代選項。

這種名為mNexspike的新疫苗是朝著下一代冠狀病毒疫苗邁出一步。透過改進免疫靶點，此疫苗的製備方法允許降低劑量，僅為莫德納現有COVID-19疫苗Spikevax的1/5劑量。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在今天的聲明中表示，這項批准「增加了一款重要的新工具，有助保護那些具COVID-19重症高風險的人群」。

美國食品暨藥物管理局（FDA）批准這款新疫苗，限用於65歲以上成人，以及本身至少有一種健康狀況而面臨更高冠狀病毒感染風險的12至64歲群體。

FDA在批准其競爭對手諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）生產的另一款COVID-19疫苗替代選項時，也設下的相同限制。

google news透過 Google News追蹤中央社

莫德納現有疫苗不存在這些限制，長期以來一直用於6個月及以上的任何人。莫德納表示，預計今年秋天將同時提供這兩款疫苗。

FDA的批准是根據一項對1萬1400名12歲以上群體的研究，將新款低劑量疫苗與莫德納現有疫苗做比較。莫德納表示，研究結果顯示新疫苗是安全的，並且至少與原來的疫苗一樣有效，甚至在某些方面效果更好。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140601

#COVID-19疫苗
#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#莫德納
#美國食品暨藥物管理局
#班塞爾
延伸閱讀
誰該補打COVID-19疫苗？美擬限65歲以上與高風險族群美CDC建議健康兒童打新冠疫苗 與衛生部長不同調COVID疫情升溫 防端午連假後就醫潮21家部醫6月起增特別門診COVID-19疫情升溫 醫籲快篩試劑留給高風險族群
COVID-19
COVID新變異株NB.1.8.1流向美國 專家預警夏季疫情升溫新冠疫情燒 食藥署：6月中前供應200萬劑快篩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：