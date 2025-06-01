莫德納COVID疫苗新型低劑量限重症高風險用 美FDA批准生產
2025/6/1 10:49（6/1 11:03 更新）
（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國昨晚批准莫德納公司（Moderna）生產的一款新型低劑量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，限用於65歲以上成人，以及具有重症高風險的12歲至64歲群體。
美聯社報導，這款疫苗並非用於替代莫德納現有疫苗，而是一種替代選項。
這種名為mNexspike的新疫苗是朝著下一代冠狀病毒疫苗邁出一步。透過改進免疫靶點，此疫苗的製備方法允許降低劑量，僅為莫德納現有COVID-19疫苗Spikevax的1/5劑量。
莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在今天的聲明中表示，這項批准「增加了一款重要的新工具，有助保護那些具COVID-19重症高風險的人群」。
美國食品暨藥物管理局（FDA）批准這款新疫苗，限用於65歲以上成人，以及本身至少有一種健康狀況而面臨更高冠狀病毒感染風險的12至64歲群體。
FDA在批准其競爭對手諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）生產的另一款COVID-19疫苗替代選項時，也設下的相同限制。
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莫德納現有疫苗不存在這些限制，長期以來一直用於6個月及以上的任何人。莫德納表示，預計今年秋天將同時提供這兩款疫苗。
FDA的批准是根據一項對1萬1400名12歲以上群體的研究，將新款低劑量疫苗與莫德納現有疫苗做比較。莫德納表示，研究結果顯示新疫苗是安全的，並且至少與原來的疫苗一樣有效，甚至在某些方面效果更好。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140601
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