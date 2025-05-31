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美CDC建議健康兒童打新冠疫苗 與衛生部長不同調

2025/5/31 13:07（5/31 13:20 更新）
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圖為COVID-19疫苗。（路透社）
圖為COVID-19疫苗。（路透社）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，如果家長和醫生同意有必要，新冠疫苗仍是健康兒童的接種選項；疾管中心這項觀點與美國衛生部長小羅勃甘迺迪日前的宣布不同調。

路透社報導，疾管中心在昨天晚間發布的建議接種時程中表示，任何6個月至17歲健康孩童的新冠疫苗接種，都應遵循兒童家長與醫療保健提供者之間的「共同臨床決策」。

疾管中心先前曾根據外部專家小組的指引，建議所有6個月以上兒童接種更新版本的新冠疫苗。

疾管中心公告指出：「如果家長表示有需要，6個月以上兒童可接種新冠疫苗，具體情況將視醫療保健提供者的臨床判斷及個人偏好與情況而定。」疾管中心在公告中還提供依年齡分組，從嬰兒到青少年的健康兒童接種說明。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）長期以來都對疫苗抱持懷疑態度，他負責監管疾管中心、美國食品暨藥物管理局（FDA）與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）。他27日表示相關疫苗接種建議將取消。

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小羅勃甘迺迪27日在社群媒體X上發布影片表示：「從今天起，針對健康兒童和健康孕婦的新冠疫苗，已從疾管中心預防接種建議時程中移除。」

美國衛生部發言人表示，小羅勃甘迺迪的聲明與疾管中心建議的接種時程並無牴觸；疾管中心建議的接種時程不再為健康兒童提供普遍的接種建議。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140531

#COVID-19
#疾管中心
#甘迺迪
#美國食品暨藥物管理局
#美國疾病管制暨預防中心
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