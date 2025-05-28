美擬限縮COVID-19疫苗接種對象 醫界：不急於跟進

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）美國衛生部長宣布不再建議兒童、孕婦接種COVID-19疫苗，台灣醫界多認為最好是「根據科學，不要根據政策」，暫無急迫跟進必要，呼籲觀察各國醫學會態度及病毒變異趨勢。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）今天宣布，不再建議兒童與健康孕婦接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，稱這是有科學依據的「常識性」決定。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕紀念醫院婦產部部長暨一般婦產學科主任黃建霈告訴媒體，美國有其看法，且每個國家根據自己情況調整，假如證據沒有顯示需要改變，他建議照舊，若要改變，最好是「根據科學，不要根據政策」，目前看來孕婦接種對新生兒仍有一定保護力，醫學強調實證，應該要「看證據說話」。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成認為，美國跳過了ACIP專家討論程序，可能與現任政府的反疫苗立場有關。台灣近期仍有0到4歲兒童COVID-19重症個案，因此仍需進一步蒐集和分析發生率，才能提出具體建議。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，COVID-19疫苗在兒童族群確實有效，不僅減少腦炎發生，也降低孩童多系統發炎症候群（MIS-C）風險。疫苗的效果與安全性是明確的，個人仍建議孩童接種疫苗，「我認為台灣目前沒有必要急於跟進美國」，建議觀察美國各醫學會與歐洲態度。

黃立民說，美國不建議兒童與產婦接種，可能原因是病毒株不斷變異，疫苗對新變異株的保護效果數據無法即時跟上。現任美國衛生部長非常重視科學證據，對疫苗的態度較為保守，在沒有充分數據的情況下，較難做出支持接種的建議，這是推測，實際原因可能還需進一步觀察。

台北榮民總醫院兒童重難罕中心主任曹珮真也認為，這個消息才剛傳出，仍有待新生兒科、感染科、兒科等專家討論，光是「健康兒童」就已經很難界定清楚，另外也要了解美國限縮接種對象的理由。

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曹珮真說，接種疫苗是公共政策，跟醫療端有時會出現落差，因公共政策必須要考慮接種人口、付出的成本等，至於美國做法是否適合台灣，還有對台灣來說保護健康兒童重不重要，跟美國相比，不同角度都需要重新衡量。

曹珮真表示，美國與台灣的醫療資源也不盡相同，現在她所知道的是兒科醫學會、衛福部疾病管制署等都將開會討論，目前應該還是照原本接種建議；後續一定會有新疫苗問世，尤其現在COVID-19病毒已變種，在JN.1之後應該要看下一代疫苗，綜合考量疫苗效果、成本效益分析等。（編輯：李亨山）1140528