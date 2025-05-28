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美國COVID-19疫苗建議接種對象擬排除兒童孕婦 衛福部6月中討論
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美國COVID-19疫苗建議接種對象擬排除兒童孕婦 衛福部6月中討論

2025/5/28 10:55（5/28 11:10 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）美國衛生部長近日宣布，不再建議孕婦、健康兒童接種COVID疫苗。衛福部長邱泰源今天說，建議接種對象以ACIP專家討論為主；疾管署說，6月中將討論今年秋冬公費接種對象。

根據中央廣播電台等媒體報導，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）近日在社群媒體宣布，美國停止建議孕婦和健康兒童，例行施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並繞過美國疾病管制暨預防中心（CDC）的傳統建議程序。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理114年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案64案，邱泰源出席並備質詢。

針對疫苗的建議接種對象，邱泰源會前接受媒體聯訪時強調，政策一切以衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論為主。

面對國內COVID-19疫情已連7週上升，疾管署最新預估，疫情高峰延後至6月底、7月初，高峰就診人次上修至15到20萬。邱泰源說，除持續監控疫情、儲備充足藥物，同時動員所有醫療體系做好準備，已將家用快篩鋪貨到各大連鎖藥局、超商等通路，這需要一點時間，相信民眾很快都買得到。

邱泰源強調，上次急診壅塞的原因是流感，而流感跟COVID-19在醫療處置上還是要做出分別，這次會把過去建立的防疫體系，從診所到急診的分級、分流做好，提醒還沒打COVID-19疫苗的民眾打好打滿。

衛福部疾病管制署發言人羅一鈞透過文字補充說明，目前掌握消息，美國ACIP預計6月將開會討論這題，預期很可能會限縮建議接種對象；至於台灣部分，預計6月中旬開國內的ACIP，討論秋冬COVID-19疫苗的公費接種對象。

羅一鈞說，現在美國CDC官網的建議並沒改變，還是要看美國ACIP最後決議結果；國內專家預期也有各自意見，且還要考量COVID-19疫苗跟流感疫苗一起施打，各自接種對象條件若差異太大，恐會增加宣導和第一線執行的困難，所以不是一定照抄或跟進，也可能最後是國內專家討論出一個適合國內的版本。

疾管署現行公費COVID-19疫苗建議，為年齡滿6個月以上民眾都該儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑。（編輯：蕭博文）1140528

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