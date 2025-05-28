賴清德：防疫量能相當充裕 無需驚慌更不用囤物資

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（中央社記者葉素萍台北28日電）身兼民進黨主席的總統賴清德今天說，COVID-19疫情正處於升溫階段，預計6月底、7月初達高峰；衛福部疾管署已儲備足夠的疫苗和抗病毒藥物，防疫量能相當充裕，民眾無需驚慌，更不用囤積物資，這段時間出入公共場所最好戴口罩。

民進黨今天召開中執會，黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話表示，5月31日是端午節，不管是南部粽派，還是北部粽派，預祝大家端午節愉快。

賴清德說，端午連假是許多人返鄉與家人團聚、出外旅遊的日子。希望民眾好好善用時間跟家人聚在一起，度過快樂的端午佳節時光。

另外，賴清德表示，根據衛福部疾管署最新的監測資訊顯示，COVID-19疫情現正處於升溫階段，預計6月底、7月初達高峰。

他說，面對疫情升溫，大家千萬不可輕忽，若還沒有接種疫苗，請趕緊去接種。維持良好衛生習慣是防疫的基石，確實做好防疫，可降低染疫風險。

賴清德說，因應疫情高峰，衛福部疾管署已儲備足夠的疫苗和抗病毒藥物，防疫量能相當充裕，民眾無需驚慌，更不用囤積物資，最好這段時間出入公共場所應該戴口罩。

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他說，要向連假期間輪班值勤的軍警消、醫護，以及負責水電等關鍵基礎設施與旅運疏通的第一線工作人員表達感謝，因為大家堅守崗位、犧牲奉獻，才能讓民眾在端午假期快快樂樂出門、平平安安回家。

最後，賴清德表示，他上任總統已一年，特別感謝全體黨公職全力在基層拚、經營，在議會問政或是在政府內部幫忙。（編輯：林家嫻）1140528