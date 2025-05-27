COVID-19疫情來勢洶洶 1個月大男嬰酸中毒住加護

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（中央社記者曾以寧台北27日電）國內COVID-19疫情連7升，疾管署發言人羅一鈞形容本次疫情「來勢洶洶」。上週新增102例重症中，包含今年年紀最小個案，南部1個月大男嬰就醫發現有酸中毒等，住加護病房。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連7週上升，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次，較前週增113%；5月20日至26日新增102例COVID-19併發重症本土病例及19例本土病例死亡。

疾管署發言人羅一鈞說明，此波疫情來勢洶洶，估6月底、7月初疫情才會達高峰，屆時就診人次上看15到20萬。 且端午連假後就診人次，將為後續疫情高低的關鍵。

新增個案中，防疫醫師李宗翰指出，有今年最年輕COVID-19重症個案，為本國籍南部1個月大男嬰，無先天性潛在病史，有按時接種常規疫苗，但未達COVID-19疫苗接種年齡，亦無托育。於5月底出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，就醫時發現身高體重都偏低，且呼吸喘、肺部有發炎狀況。

李宗翰表示，個案檢驗流感為陰性、COVID-19為陽性；後又因呼吸喘，且血氧偏低、二氧化碳偏高出現「酸中毒」現象，轉入加護病房治療。目前住院約7天，生命徵象穩定，精神狀況尚可，但呼吸仍有些喘，持續於加護病房治療中。

李宗翰表示，經疫調發現，其父母均未接種COVID-19最新的JN.1疫苗。且同住家人3人中有1人出現呼吸道症狀，但沒有發燒，也未檢驗病原。

疫情帶動疫苗打氣，羅一鈞表示，疾管署統計，國內JN.1疫苗已累計接種215.7萬人次，5月19日至25日接種約4.1萬人，創近3個月以來單週新高。目前公費疫苗庫存充足，尚有312.8萬劑，並因應民眾踴躍接種需求，疾管署已持續增加疫苗配送，昨天已經配送7.1萬劑、週四將再配送5.7萬劑。

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不少民眾好奇，家中過期快篩還能不能用，羅一鈞說明，不少民眾有典型症狀，用過期快篩也能驗出「2條線」，但若有症狀卻驗出陰性，就要評估，有可能是快篩保存條件不適合，導致「偽陰性」。

羅一鈞也指出，國內對快篩保存期限把關較為嚴格，美國等部分國家已經展延到2、3年，因此若拿著快篩結果去就醫，第一線醫師也會評估，若過期不超過1年，也許還可以參考；但若症狀不典型、檢驗時C線未出現，或「看起來怪怪的」，可再跟專業醫療人員討論。（編輯：李亨山）1140527