COVID-19升溫快篩搶手 食藥署：增產達需求2倍以上

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧台北26日電）COVID-19疫情升溫，食藥署表示，家用快篩試劑持續增產，每週產量為疾管署預估需求量的2倍以上，這週起產量已達46萬劑，透過每天生產、每天出貨，滿足台灣民眾需求。

衛生福利部食品藥物管理署近期多次聯繫國內連鎖藥局、超商等通路業者，擴大家用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑的鋪貨與備貨，今天下午邀集許可證持有者、藥師公會全聯會、連鎖藥局、超商業者、連鎖藥妝店以及連鎖醫療器材商共同開會，研商優化物流配送流程，使各供應門市能夠更即時鋪貨。

家用COVID-19快篩試劑國內已核准5張許可證，食藥署副署長王德原今晚接受媒體聯訪表示，快篩試劑許可證業者將依據衛生福利部疾病管制署預估需求量擴大產能，以業者提出的生產規劃，自本週起家用快篩試劑每週產量，可達到疾管署預估需求量的2倍以上。

根據食藥署資料，業者提報5月25日至31日家用快篩生產量可達46萬劑，6月1日至7日家用快篩生產量為62萬劑，6月8日至14日家用快篩生產量則為61萬劑，未來3週業者提報家用快篩累積生產量高達169萬劑。

王德原表示，食藥署將持續掌握疫情變化，讓業者滾動式調整產能，同時已在食藥署官網設置家用COVID-19病毒檢驗試劑供應資訊專區，公布國內販售家用快篩試劑通路連結資訊供各界查詢，透過優化物流配送的流程，將盡快完成鋪貨，滿足民眾需求。

據統計，國內COVID-19疫情持續上升，5月11日至17日門急診就診計1萬9097人次，較前一週上升88.2%。疾管署發言人羅一鈞23日表示，此波疫情又急又猛，有倍增趨勢，預計6月中下旬達疫情高峰時，單週就診人次上看10萬。

羅一鈞今天表示，疾管署將持續與食藥署保持聯繫，提供每週最新實際就診人次，即時依據疫情變化與業者溝通調整生產量能。疾管署已於上週舉行會議，請各縣市完成盤點並公布、更新轄內快篩相關販售或提供資訊。

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疾管署表示，疾管署官網設置的「新冠最新防疫專區」（https://gov.tw/gNG），將彙整快篩販售藥局及提供醫用快篩院所名單連結，以及疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊。

疾管署說明，近期氣溫變化大，有利於COVID-19、流感等呼吸道病毒活動，民眾如出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等症狀，建議先戴口罩就醫。若出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥，務必立刻就醫。（編輯：張雅淨）1140526