67億打造防疫新堡壘 賴總統：跨域思維迎戰疫情

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）總統賴清德今天出席衛福部防疫中心興建工程動土典禮，他期盼國家防疫中心結合國際跨域思維，加強各國交流合作，積極提升防疫韌性，打造台灣防疫新堡壘，迎戰下一個新興疫情。

位在台北市南港區昆陽的衛福部防疫中心現地，自日治時代起就是台灣的防疫堡壘，是疫情監控重要據點。既有昆陽實驗室距今已有60年歷史，硬體設備老舊需翻新，防疫中心將原地重建，工程今天開工動土，斥資新台幣67.35億元興建實驗大樓與行政大樓，將作為未來國家衛生指揮中心主要運作地點，預計2030年竣工。

賴總統今天在動土儀式致詞表示，防疫視同作戰，第一線防疫人員是守護台灣民眾健康的英雄，他們肩上都值得佩戴一枚勳章，但若缺乏有力的指揮與統籌，也就是防疫指揮中心，即使有強而有力的戰士也難以發揮效能，完善的防疫體系與周延的準備，是因應疫情挑戰的關鍵。

賴總統表示，台灣過去20多年經歷嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、登革熱及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等重大疫情，每次挑戰都證明防疫需平時準備，臨時抱佛腳難以應對危機。他在擔任立委期間曾推動多項改革，包括設置中央疫情指揮中心、增設防疫醫師及全國近3000床負壓與專責病床等。

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賴總統表示，這些都為COVID-19疫情打下堅實基礎。面對後疫情時代，必須不斷精益求精，以更高規格的防疫準備，因應可能來臨的下一個新興疫情挑戰。政府持續強化防疫體系，設立「國家防疫中心」，未來將整合疫情指揮中心與國家級實驗室。

賴總統表示，相信防疫中心將是落實健康台灣的一大功臣，有助提升台灣防疫體系韌性的關鍵層面。再次感謝所有防疫英雄經年累月的努力貢獻，未來各界繼續攜手前進，共同打造一個更健康、更安全、更有韌性的美麗台灣。（編輯：張雅淨）1140513