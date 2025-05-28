COVID-19疫情恐多株同時流行 專家籲動態調整疫苗配方

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）新版COVID-19疫苗鎖定LP.8.1株，台灣COVID-19疫情升溫，專家說，雖然國內主流病毒株為NB.1.8.1，但LP.8.1境外傳入風險高，未來可能面臨多株病毒同時流行，建議動態更新疫苗配方。

美國食品暨藥物管理局（FDA）顧問小組22日一致建議，2025至2026年期間的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗應針對較新的JN.1變異株LP.8.1設計。台灣科技媒體中心（SMC）近日邀請專家就COVID-19變異株LP.8.1的流行風險與疫苗策略提供專業意見，並發布新聞稿。

中央研究院生物醫學研究所研究員及生醫轉譯中心新興傳染病研究中心執行長施信如說，台灣近期正歷經一波COVID-19疫情，雖然主流株為NB.1.8.1，但需注意LP.8.1從美國及其他地區境外傳入的風險，擔心會發生與NB.1.8.1共同流行的狀況。

施信如表示，台灣目前施打的JN.1疫苗，對NB.1.8.1病毒有一定程度的交叉保護力，但效果略低於對原始JN.1病毒的效果。根據初步的抗體實驗資料，LP.8.1病毒可能降低因JN.1疫苗產生的抗體效果，需進一步確認JN.1疫苗保護力是否足夠。

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施信如建議，應動態更新疫苗配方，若LP.8.1病毒擴散速度快、交叉保護力效果下降4倍，應考慮向國際疫苗製造商洽談LP.8.1疫苗的採購或授權生產。JN.1疫苗仍有部分保護效果，因此除了更換疫苗株外，提高JN.1疫苗接種率，也能一定程度強化對LP.8.1和NB.1.8.1病毒抗性。

施信如表示，高齡者、慢性病患者及免疫低下族群，若無法有效防禦LP.8.1病毒感染，將導致醫療負擔上升。建議參考流感疫苗模式，每年定期評估與更新疫苗株，並先行提供更新的疫苗給高風險族群，如老人院、免疫缺損者，同時強化公眾風險溝通，提升疫苗接種意願。（編輯：張雅淨）1140528