COVID-19後遺症 久咳照護中醫4建議睡眠品質是關鍵

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（中央社記者鄭維真彰化28日電）員榮醫療體系員榮醫院表示，近期COVID-19疫情升溫，急診處接獲不少案例，民眾除做好防護措施外，也要留意後遺症，中醫師特別針對久咳照護提出作息、飲食等4項建議。

員榮醫院今天透過新聞稿指出，26歲女子3年多前曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），之後反覆感冒、過敏性鼻炎發作，今年2月因感冒而咽喉痛、咳嗽、發燒，甚至夜咳難眠、併發支氣管炎，服用中藥後雖緩解，但3月又感冒咳嗽，求助中醫調理近1個月逐漸恢復。

員榮醫院中醫部長林親怡表示，COVID-19不僅衝擊人體免疫系統，也可能對呼吸道造成長期影響，部分患者康復後仍持續出現咳嗽等不適症狀，疫情後門診久咳不癒患者明顯增加。

林親怡說，常見久咳族群包括需長時間使用喉嚨的教師及上班族、學齡兒童、體弱長者，也有年輕且體格健壯者因反覆感冒而出現長時間咳嗽。

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醫師表示，若出現長期喉嚨癢、感冒痊癒後仍反覆清喉嚨、有黃綠痰或痰量多、合併鼻塞或流鼻涕，以及腸胃道不適或胃食道逆流等症狀，皆可能與久咳有關。

對於久咳照護，林親怡指出，睡眠品質是調理呼吸道關鍵，建議維持良好作息、充足睡眠；感冒期間要戴口罩、減少講話頻率並勤洗手；飲食清淡，避免冰品、燒烤、油炸與辛辣食物，以免加重發炎反應；適量補充水分與電解質，感冒初期可加入少量薑汁，促進發汗。（編輯：陳仁華）1140528