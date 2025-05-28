加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統府公布紀念日及節日實施條例 今年下半年增3天假
首頁 / 生活

新北：COVID-19疫情上升 114年累計42例併發重症

2025/5/28 13:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市衛生局今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升，新北市上週急診5795人次，今年累計併發重症達42例。新北市長侯友宜呼籲，端午連假出遊要落實防疫。

侯友宜今天主持市政會議，新北市衛生局長陳潤秋會中報告指出，COVID-19疫情持續上升，今年第21週（5月18日至24日）新北市急診就診5795人次，較前1週上升106%，且明顯高於去年同期3442人次。

她表示，新北市114年迄今累計42例新冠併發重症，多爲65歲以上長者及具慢性病史者，其中9成未注射JN.1疫苗，目前主流變異株為NB.1.8.1，其次是XEC，現行JN.1疫苗對預防重症仍有效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳潤秋指出，目前疫苗供應充足，籲請年滿6個月以上且尚未接種JN.1疫苗民眾儘早到合約院所或社區接種站接種，另已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者等高風險對象，應再接種第2劑，保障自身健康。

侯友宜呼籲，端午連假市民出遊、聚會機會增加，有利於新冠病毒傳播，提醒市民做好防疫基本功，包括勤洗手，落實呼吸道及咳嗽禮節，進入醫療機構、長照機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩，生病請在家休息，並盡速接種新冠疫苗，降低感染風險。（編輯：戴光育）1140528

侯友宜
中正路是否改名 侯友宜指無聊又要花一大筆錢環狀線板橋站新設出入口拚116年完工 轉乘步時縮減
陳潤秋
三峽車禍涉肇事余男完成2次手術 意識狀態仍須觀察新北表揚優良照服員 斗佈為80名長者找回尊嚴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：