馬天佑邀魏如萱合唱讚粵語標準 蕭亞軒授不緊張秘訣

（中央社記者陳怡璇台北29日電）香港歌手馬天佑6月將攜新專輯「nude」首度跨海來台宣傳，特邀歌手魏如萱以粵語對唱2月推出的新歌「我們什麼都不是」，大讚魏如萱粵語發音超標準。

唱片公司今以新聞稿表示，馬天佑是專業造型師，曾打造張惠妹、周杰倫、蕭亞軒、 TWINS、林峯等人的專輯或MV視覺造型，2015年轉以歌手身分活躍樂壇。

透過 Google News 追蹤中央社

馬天佑說，在思考合唱人選時，第一個腦中浮現的人選就是魏如萱，因為旋律非常適合她；馬天佑原本擔心粵語歌發音難度高，特別找了在台香港歌手傅又宣配唱，沒想到魏如萱的不僅發音超標準，一唱更讓他跟製作人在香港的錄音室內一直起雞皮疙瘩，直呼太好聽。

馬天佑這次發片也獲蕭亞軒大力支持，他2014年參與蕭亞軒「我愛我」專輯造型工作，這張專輯是他在台灣第一張做的歌手造型，當時才畢業三個月、非常緊張，又要一口氣拍4版封面，蕭亞軒讓他體會到專業的意義，這次也傳授他舒緩緊張秘訣：「最讓我印象深刻的幾句話，就是她叮嚀我站上舞台最重要的不是表演給別人看，而是要像在浴室洗澡一樣享受自己。當你完全放鬆，觀眾反而會被你的魅力抓住。」（編輯：張銘坤）1140529