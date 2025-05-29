漢翔獲美國防部CMMC Level 2認證 全台首家業者

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（中央社記者劉千綾台北29日電）經濟部表示，漢翔今年率團前往美國德州參加無人機展會，共同設立台灣主題館，成功洽談超過20案合作機會，整體商機突破新台幣10億元。漢翔也成為全台首家獲得美國國防部CMMC Level 2正式驗證資格的廠商，有助爭取美國國防更高階訂單。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，在經濟部及數發部支持下，漢翔取得CMMC （Cybersecurity Maturity Model Certification） Level 2認證，並完成登錄美國供應商績效風險系統（SPRS），象徵在符合美國國防部供應鏈要求下，具備更高等級的資安能力。

經濟部表示，這次認證不僅提升漢翔在國際供應鏈中的競爭優勢，更藉由導入完整的CMMC資安標準流程，逐步建立起系統化的資安治理與輔導機制，未來漢翔也將輔導無人機聯盟業者取得認證。

漢翔身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）主席，今年率團參加「XPONENTIAL 2025無人機展」，攜手中光電、雷虎科技、經緯航太等代表性廠商在展會中表現亮眼，各廠商憑藉優異技術實力獲得國際買主高度關注。

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經濟部表示，今年展會的亮點為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與國際無人系統協會（AUVSI）簽署產業合作備忘錄，推動合作交流與Green UAS申請，促進雙邊B2B媒合與參訪，協助業者切入美國供應鏈，並與奧克拉荷馬州國防產業協會（ODIA）建立策略夥伴關係，成功搭建台美無人機產業交流合作的新橋梁。

經濟部表示，未來將持續推動台灣無人機產業升級與國際化，透過政策資源挹注、資安驗證強化與海外市場拓展等多元措施，加速產業鏈整體成長，持續突破以在2030年達成400億元為目標，穩健邁向高值化發展，同時將積極串聯國際夥伴、深化跨國合作，致力於將台灣打無人機民主供應鏈的亞洲中心。（編輯：潘羿菁）1140529