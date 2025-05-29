精測：受惠AI測試今年業績拚新高 明年成長可期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）測試介面廠中華精測今天舉行股東會，通過每股配發現金股利新台幣7.8元，展望今年營運，總經理黃水可表示，受惠美系客戶積極下單、人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片測試需求強勁，第3季業績有機會創高，今年目標續挑戰新高，2026年成長可期。

黃水可會後接受媒體採訪指出，美國客戶積極下單，第3季工程階段驗證已開始，準備進入量產，第4季的產品進入工程設計階段。

從接單出貨狀況來看，黃水可預期，精測第3季業績有機會走高，今年目標持續挑戰新高，主要是客戶對於人工智慧和高效能運算晶片測試需求持續強勁，部分訂單能見度看到2026年，對明年業績展望有信心。

觀察匯率升值波動因素，精測說明，對美元計價營收部分可能會有影響，預估新台幣匯率若升值1元，對營收影響程度約2%，但對今年營收成長展望未變；至於獲利部分，需觀察匯率變數，主要影響業外收益，匯率因素不會影響毛利率，公司產品多為高毛利。

透過 Google News 追蹤中央社

至於關稅變數，精測指出，大部分測試介面產品在台灣交貨，關稅因素對精測影響小。

面對總體經濟環境不確定性，精測表示，持續投入研發新產品和新技術，包括高階測試介面板與精進探針卡，新開發多款探針，因應客戶在智慧型手機應用處理器（AP）、高效能運算、人工智慧、射頻（RF）、電源管理晶片（PMIC）等測試探針卡驗證與量產。（編輯：林家嫻）1140529