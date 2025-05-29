不靠參展 7人團隊靠AI拚出1.8億營收

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影片來源：中央社

（中央社記者任紋儀新北29日電）「只要數位轉型做好，AI（人工智慧）會是企業成長的加速器。」這句話不是口號，而是意碩整合行銷公司執行長蔡建郎的親身實踐，憑藉著AI技術與網路行銷策略，意碩讓母公司記憶卡營收近新台幣2億元，也協助無數中小企業走上自動化與國際化之路。

蔡建郎原本在麥當勞總公司負責廣告與行銷，當年轟動全台的凱蒂貓玩偶加價購活動，就是他一手操刀。妻子則白手起家創立戴華國際有限公司，專營工業用客製化記憶體的B2B（Business to Business，企業對企業）外銷。創業初期，家中1/6空間就是辦公室，靠著一點一滴拓展業務。

2014年蔡建郎毅然決定轉換跑道，以他20多年的行銷經驗，協助妻子打造自有品牌，發展網路行銷。等母公司戴華上軌道後，再另行成立新公司意碩。

跳脫參展迷思 開創全網路外銷通路

「參展不但成本高，效果也有限」，蔡建郎從一開始就看準網路潛力。他回憶，當年聘請工讀生從登記外貿黃頁做起，靠著大量曝光和累積經驗，不久就接到第一筆訂單。「看到成果，我們就更敢投資」，也更堅定了轉型的方向。

隨後，他搶進阿里巴巴（Alibaba .com）、香港環球資源（Global Sources）、台灣經貿網等B2B跨境電子商務平台，也開始優化企業官網的SEO（Search Engine Optimization，搜尋引擎最佳化），並搭配影片行銷與社群經營等方式，逐步建立穩定的外銷通路。

10多年來，蔡建郎幾乎全靠網路拓展客戶，成功獲得包括荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司（GSK）、精品藍寶堅尼（Lamborghini）等國際品牌青睞。2024年公司營收突破1.8億元，團隊規模僅7人，卻能在國際市場占有一席之地。

意碩整合行銷公司執行長蔡建郎帶領團隊獲數位發展部推動的「產業AI（人工智慧）落地實證與擴散」補助，主導開發「AI SEO智貿通」系統介面。中央社記者李宗憲攝 114年5月29日

導入AI 打造內容生成與自動化接單系統

這些成果也讓意碩獲得多項肯定，包括「台北新貿獎金獎」與「阿里巴巴台灣十大網商—創新特別獎」。蔡建郎也常受邀演講，分享他在跨境電商與數位行銷方面的實戰經驗，系統性地協助台灣中小企業走向國際市場。2024年，蔡建郎帶領團隊獲得由台北市進出口商業同業公會和數位發展部推動的「產業AI落地實證與擴散」補助，主導開發「AI SEO智貿通」系統介面。

這個系統首波聚焦於SEO自動化，他將多年實戰經驗導入資料庫，結合網路爬蟲（Web Crawler）工具抓取市場關鍵字，透過AI自動生成專業內容。「以前寫一篇專業文章需要18小時，現在15分鐘就能完成。」

他強調，AI不僅節省時間與人力，生成內容的點擊率與詢問量也高，實際帶來訂單轉換。

第二階段的系統升級著重於「商業書信AI化與訂單文件自動化」，當歐美買家透過官網詢價時，系統可以24小時自動判讀需求並即時回覆，業務人員只需在隔日確認成交，大幅提高效率。

「全自動化是我的夢想」，蔡建郎透露，他規劃的第三階段將整合AI與後端系統，打造「國際貿易機器人」，自動完成付款、物流、報關等程序，真正實現智慧貿易平台。

意碩整合行銷公司執行長蔡建郎主導開發的AI（人工智慧）系統不僅提升了自己公司的效率，也協助中小企業進行數位健檢與實戰輔導，成功轉型。（意碩整合行銷提供）中央社記者任紋儀傳真 114年5月29日

這套AI系統成為意碩的核心競爭力，不僅提升了自己公司的效率，也讓意碩承接經濟部產業園區管理局和財團法人金屬工業研究發展中心推動的「新南向跨境數位行銷專案」，為中小企業提供SEO、AI應用、社群經營及數據分析等多元課程，協助企業進行數位健檢與實戰輔導，成功轉型。

其中最具代表性的案例，是協助一家光電公司優化網站與行銷內容，在短短兩個月內便接下兩億元的海外訂單，成為業界佳話。

此外，意碩也進一步導入AI串接爬蟲技術，分析全球貿易數據，協助企業鎖定潛在買家，讓台灣中小企業在國際市場更具競爭力。

用AI彎道超車 中小企業逆勢突圍

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儘管成果亮眼，蔡建郎也坦言，台灣傳統產業面臨的挑戰依舊嚴峻，過度依賴參展、缺乏數位人才、來自中國對手的數位競爭，無一不是壓力來源。他認為，「AI是第三次工業革命，更是中小企業彎道超車的關鍵機會」，無論企業規模大小，只要善用AI工具，就有機會超越對手，甚至與大企業平起平坐。

他鼓勵更多中小企業老闆「腦袋重新歸零、重新學習」，把數位轉型視為企業的「第二次創業」契機，只要敢於跳脫舊框架，擁抱AI，就有機會在全球激烈競爭中殺出一條新路。（編輯：陳姿伶）1140529