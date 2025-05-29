加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

加薩民防機構：以軍攻擊44死 其中一戶遇襲奪23命

2025/5/29 21:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩巿29日綜合外電報導）加薩走廊民防機構表示，今天已有44人命喪以色列發動的攻擊，其中加薩走廊中部一間房屋受襲擊奪走23條人命。

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構高層穆哈伊爾（Mohammad al-Mughayyir）告訴法新社：「已有44人命喪以色列對加薩走廊的襲擊。」

他還說：「以色列打擊加薩中部布賴吉（al-Bureij）難民營以東的科芮納維（Qreinawi）家族住宅，造成23人死亡。」

穆哈伊爾也通報，「以軍今天上午在加薩走廊南部莫拉格軸（Morag axis）美國援助中心附近開火，造成兩人死亡、數人受傷」。

法新社針對布賴吉遇襲和美國援助中心槍擊事件進行詢問，以色列軍方則指出，正在展開調查。

google news透過 Google News追蹤中央社

這座援助中心由美國支持的組織營運，是加薩走廊援助物資發放新計畫的一環。以色列聲稱，這計畫是為了不讓物資落入巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）之手，然而此舉已經招致聯合國及歐洲聯盟批評。

法新社於布賴吉拍到的畫面可以看到，有巴勒斯坦民眾在一處遭到摧毀建築瓦礫堆中翻找搜尋著。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140529

#加薩走廊
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#以色列
#歐洲聯盟
#聯合國
#加薩戰爭
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列：約旦河西岸增建22個屯墾區
14
更多編輯台推薦新聞：