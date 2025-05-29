張政禹駕車桃園球場旁擦撞機車 味全球團致歉配合調查
2025/5/29 15:53（5/29 16:48 更新）
（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職味全龍隊今天發布聲明表示，球員張政禹昨天在桃園棒球場旁發生交通擦撞事件，於第一時間主動完成報案，張政禹和同行的王順和無大礙，將全力配合調查，球團也會強化管理。
味全龍隊昨天作客桃園棒球場、與樂天桃猿隊交手，張政禹在準備去球場時駕車與機車擦撞，造成對方受傷。味全龍球團今天發聲明表示，張政禹昨天下午於桃園棒球場旁發生交通擦撞事件，張政禹難過自責，球團也深表遺憾。
味全龍表示，根據球團初步了解，全案於事發第一時間，張政禹即主動完成報案，與張政禹同行的球員王順和並無大礙，球員檢測酒測值為零，全力配合調查。
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球團昨晚已第一時間派員探視傷者，表達誠摯的關懷與歉意，後續也將盡力提供必要的協助。味全龍球團指出，「對本案涉及人員的相關行為，將依既有制度進行檢討，若有違反規定之處，將依規定處置，並持續強化管理機制」。
昨天賽事，張政禹並沒有先發，是在6局下替補守游擊。本季張政禹目前出賽33場，111打數敲出32支安打，包含1發全壘打，打擊率2成88。（編輯：管中維）1140529
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