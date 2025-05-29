田徑亞錦賽雷雨延宕 台灣男子鉛球馬皓瑋獲第5

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（中央社記者黎建忠韓國龜尾29日電）亞洲田徑錦標賽今天受到大雷雨影響，賽程延宕2小時才開始，台灣男子鉛球好手馬皓瑋，在決賽以第4擲的19公尺25的成績獲得第5，連2屆亞錦賽維持同樣排名。

在韓國龜尾市舉行的亞洲田徑錦標賽，今天原訂當地時間下午7時30分登場，沒想到下起大雷雨，比賽因此延後2小時才開始，加上氣溫驟降，讓選手備戰相當辛苦，所有比賽結束時，已經逼近午夜。

男子鉛球決賽共15人參賽，馬皓瑋前3擲排名第6闖進後3次試擲，他在第4次擲出最佳的19公尺25，最終也靠這成績獲得第5名。

馬皓瑋在接受中央社記者訪問時表示，這算是接觸新技術後的首場比賽，這個結果應該算是預料之內，這個技術還沒有很穩定，所以不會到太灰心，至少成績比上屆好。

馬皓瑋解釋，新技術是一個「預擺」的動作，這會形成一個全新的動力鍊，「也是我之前都沒做過的，所以還需要繼續磨練。」

馬皓瑋指出，本來這個賽季已經開始，但前幾個月又去中國移訓，就有點賽季中斷的感覺，「不過我還是會努力找回感覺，希望在6月初的台灣田徑公開賽能再創個人最佳，甚至挑戰20公尺大關。」

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另外，台灣女子全能好手，今天在女子七項全能比完前4項後，暫時以積分3410排在第3，距離第2名也僅有2分差距，明天的最後3項很有機會替台灣再添獎牌。

至於原本寄予奪牌厚望的男子跳高傅兆玄，從2公尺15起跳，順利一跳過關，沒想到他為了保留體力略過2公尺19，直接挑戰2公尺23，只可惜3跳都失敗，無緣頒獎台。（編輯：陳清芳）1140529

2025第26屆亞洲田徑錦標賽持續在韓國進行，29日受天氣影響，賽程延宕2小時才開始，台灣男子鉛球好手馬皓瑋（圖）最終拿下第5名。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月29日