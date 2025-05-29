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拓展半導體人才培育 京元電、聯大共推產業學程

2025/5/29 19:34（5/29 20:41 更新）
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京元電子董事長李金恭（左）、聯合大學校長侯帝光（右）29日在苗栗縣長鍾東錦（中）見證下簽署產學合作備忘錄，將自114學年度起推出「半導體產業學分學程」，攜手培育半導體人才。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月29日
京元電子董事長李金恭（左）、聯合大學校長侯帝光（右）29日在苗栗縣長鍾東錦（中）見證下簽署產學合作備忘錄，將自114學年度起推出「半導體產業學分學程」，攜手培育半導體人才。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月29日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）封測大廠京元電子今天與國立聯合大學簽署產學合作備忘錄，將自114學年度起推出「半導體產業學分學程」，京元電並捐贈總價逾300萬元的先進測試設備以擴大培育半導體人才。

合作備忘錄簽署儀式下午在聯大光電系演講廳舉行，京元電子董事長李金恭與聯大校長侯帝光共同簽署產學合作備忘錄，苗栗縣長鍾東錦受邀擔任見證人，雙方合作除學程規畫外，京元電子並大力挹注教學資源，捐贈總價逾新台幣300萬元的先進測試設備，另加碼27.9萬元協助聯大優化教學空間與設備，提升教學品質。

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京元電董事長李金恭指出，人才培育一些半導體產業的一大軟實力，且刻不容緩，希望捐贈校方的測試機組和更新教學設備經費，能支持聯大培育兼具國際視野和即戰實力的優秀人才，產生加分效果，以迎接半導體產業日益競爭的挑戰。

聯大指出，「半導體產業學分學程」將由聯大光電工程學系開設，課程設計強調實務導向與學術基礎並重，課程涵蓋最先進的檢測設備操作與自動化工具，並同步關注產業最新發展趨勢，呼應政府推動地方產業聚落發展的政策方向，也回應半導體產業對高階檢測與製程工程人才的迫切需求。（編輯：陳清芳）1140529

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