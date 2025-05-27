台南推淨零轉型 加強輔導產業發展低碳技術

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府環保局今天於市政會議專案報告「淨零轉型推動及輔導情形」，台南市長黃偉哲要求各權責單位確實推動溫室氣體減量，並配合對接中央部會，輔導產業發展低碳技術。

台南市環保局專案報告指出，「台南市淨零永續城市管理自治條例」已於113年經市議會三讀通過，市府並啟動第二期溫室氣體減量執行方案成果檢討及第三期規劃作業，全力邁向低碳永續城市。

環保局指出，截至今年，台南太陽光電備案總容量累積達4.85GW，目前也正推動「陽光電城3.0」計畫及再生能源發電建設。

環保局指出，另外，柳營區八翁里畜牧糞尿處理中心已於113年啟用，為全國沼氣發電量最大設施，每日發電量7277度，可供應約713戶用電。

環保局指出，交通減碳方面，截至113年已設置496格電動車充電停車格，目標在今年達成1000格；市區公車電動化率已達35%，累計核定173輛；YouBike站點數增至538處，總使用突破1079萬人次，預計今年再提升至625處站點。

環保局指出，因應下一階段，市府除持續推動各領域溫室氣體減量計畫，也將以身作則，依據第三期溫室氣體減量執行方案架構，續推建築能效標示、公務車電動化、公部門節電1%、擴大綠色採購及公私部門永續教育等措施，攜手公私部門及市民穩健邁向2050淨零轉型目標。

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黃偉哲表示，淨零轉型是台南願景，也能提升城市國際競爭力，各權責局處要確實推動溫室氣體減量，在對接中央部會旗艦計畫方面也要全力配合，研議第三期（115至119年）溫室氣體減量執行方案。

黃偉哲指出，行政院已公布由環境部執行「綠色成長基金」，投資國內非上市櫃淨零產業，加速發展低碳技術與再生能源，環保局、經發局等單位亦應加強合作，積極對接中央資源，輔導台南廠商爭取。（編輯：吳素柔）1140527