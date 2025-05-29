石破茂與川普通話 不排除G7峰會之前訪美

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（中央社記者戴雅真米子29日專電）日本首相石破茂今天與美國總統川普電話會談，雙方就日美關稅談判達成共識，將由雙方的主管部會進一步協商。石破茂表示，七大工業國集團（G7）峰會6月中旬在加拿大舉行，「如果有必要，我會在那之前訪美」，提前與川普會面。

日本東京放送電視台（TBS）報導，這次電話會議由日方主動提議，通話時間約25分鐘。

石破表示，「上週的會談結束後，雙方能在輕鬆的氣氛下坦率交換意見，加深彼此理解，我認為是非常有意義的事情」。

日本與美國政府23日在美國舉行第3輪閣員級關稅談判，代表日方談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正會後表示，這次協商「比先前更深入」，並表示「再度強烈要求重新評估一連串關稅措施」，不過他沒透露具體交涉細節。

赤澤今天從日本出發，將於30日在華盛頓與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人進行第4輪關稅談判。

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石破茂23日與川普通話時，確認雙方配合6月在加拿大舉辦的G7峰會期間舉行場邊會談，但兩人會面時間可能提前。

石破今天表示，「如果有必要，可能會在G7峰會之前訪問美國，與川普總統會談」。（編輯：韋樞）1140529