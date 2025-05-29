女子受資助招攬村里長赴中旅遊並拉票 依反滲透法判刑4年

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）林姓女子被控接受中國大陸資助，112年8月起招攬嘉義縣村里長赴中國旅遊，並向團員宣揚「支持特定人當選」被起訴。嘉院今天宣判，依反滲透法等罪嫌判4年徒刑；可上訴。

據嘉義地檢署起訴書，55歲林女受中國地區浙江省台州市台辦林姓處長委託、指示及資助，先後於112年8月、10月及11月間，邀約設籍嘉義縣村里長，或政治立場傾向某政黨民眾等，前往浙江省台州市進行6天5夜旅遊。

嘉檢表示，參與團員僅需支付新台幣1萬6000元團費，包含機票、交通費及餐費等費用，其餘在中國食、宿、交通等費用，均由台州市台辦資助；在中國旅遊，由林女或台州市台辦官員陪同，並利用餐敘機會，向團員宣揚「希望支持某特定政黨候選人當選」、「兩岸一家親」等理念。

嘉檢指出，林女在旅遊過程，也會利用機會向團員表示，於選舉投票要支持某特定候選人，藉此方式向參與旅遊團員行求、期約及交付不正利益，暗示其在接受免費招待旅遊後，於總統、副總統選舉投票時，須投票支持某特定人當選。全案於去年1月間偵結起訴。

嘉義地方法院表示，審理期間，林女否認犯行並辯稱，旅遊團只是與中國大陸正常交流，與總統、副總統選舉無關。中共是政府的友好勢力，非境外敵對勢力。

嘉院指出，旅遊團成員在大陸6天5夜旅遊所費不貲，已非一般社會普遍容許的禮尚往來，已逾越社會相當性，且足以影響有投票權人的投票意向。

嘉院審酌林女知悉中共為國家境外敵對勢力政府，多年來不斷以武力威脅擾亂國家安全，並進行統戰、滲透，意圖影響、破壞自由民主憲政秩序及社會安定。

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嘉院表示，林女竟受中國地區浙江省台州市台辦林姓處長指示、委託、資助，以帶領旅遊團在大陸旅遊，接受落地招待及宣導總統大選支持特定候選人方式，對旅遊團成員交付不正利益，影響投票意向，妨害選舉投票的公正及公平性。