女子受資助招攬村里長赴中旅遊並拉票 依反滲透法判刑4年
（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）林姓女子被控接受中國大陸資助，112年8月起招攬嘉義縣村里長赴中國旅遊，並向團員宣揚「支持特定人當選」被起訴。嘉院今天宣判，依反滲透法等罪嫌判4年徒刑；可上訴。
據嘉義地檢署起訴書，55歲林女受中國地區浙江省台州市台辦林姓處長委託、指示及資助，先後於112年8月、10月及11月間，邀約設籍嘉義縣村里長，或政治立場傾向某政黨民眾等，前往浙江省台州市進行6天5夜旅遊。
嘉檢表示，參與團員僅需支付新台幣1萬6000元團費，包含機票、交通費及餐費等費用，其餘在中國食、宿、交通等費用，均由台州市台辦資助；在中國旅遊，由林女或台州市台辦官員陪同，並利用餐敘機會，向團員宣揚「希望支持某特定政黨候選人當選」、「兩岸一家親」等理念。
嘉檢指出，林女在旅遊過程，也會利用機會向團員表示，於選舉投票要支持某特定候選人，藉此方式向參與旅遊團員行求、期約及交付不正利益，暗示其在接受免費招待旅遊後，於總統、副總統選舉投票時，須投票支持某特定人當選。全案於去年1月間偵結起訴。
嘉義地方法院表示，審理期間，林女否認犯行並辯稱，旅遊團只是與中國大陸正常交流，與總統、副總統選舉無關。中共是政府的友好勢力，非境外敵對勢力。
嘉院指出，旅遊團成員在大陸6天5夜旅遊所費不貲，已非一般社會普遍容許的禮尚往來，已逾越社會相當性，且足以影響有投票權人的投票意向。
嘉院審酌林女知悉中共為國家境外敵對勢力政府，多年來不斷以武力威脅擾亂國家安全，並進行統戰、滲透，意圖影響、破壞自由民主憲政秩序及社會安定。
嘉院表示，林女竟受中國地區浙江省台州市台辦林姓處長指示、委託、資助，以帶領旅遊團在大陸旅遊，接受落地招待及宣導總統大選支持特定候選人方式，對旅遊團成員交付不正利益，影響投票意向，妨害選舉投票的公正及公平性。
反滲透法
「反滲透法」制定目的是為防範境外敵對勢力滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護中華民國主權及自由民主憲政秩序。「滲透來源」指境外敵對勢力政府、政黨組織、團體等，所設立或實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人。
「反滲透法」並非針對特定對象或身分，也不觸及一般兩岸交流。台商、台幹、台師、台生、陸配，正常的經商、工作、生活、就學、返鄉互動，都不會受到影響。
法規重點
不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或捐贈經費供公民投票相關活動；也不得違法從事總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法中的各項競選活動，違者處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。
不得接受滲透來源指示、委託或資助，違法進行遊說，違者處50萬元以上500萬元以下罰鍰；若就國防、外交、大陸事務涉及國安或國家機密進行遊說者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。
不得接受滲透來源指示、委託或資助，犯刑法第149條至第153條（妨害秩序）或違反集會遊行法第31條之罪者（妨害合法集會、遊行），加重其刑至二分之一；若違反總統副總統選罷法、公職人員選罷法中，妨害選舉罷免或公投相關規定，加重其刑至二分之一。
條文也明定，若犯反滲透法之罪自首或在偵查、審判中自白者，得減輕或免除其刑；自首並因而防止國家安全或利益受到重大危害情事者，免除其刑。
資料來源：全國法規資料庫、陸委會
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