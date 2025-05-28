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鄭英耀：橙色警戒下 不支持台校赴中國交流

2025/5/28 11:42（5/28 12:41 更新）
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教育部長鄭英耀（前）28日立法院重申，在陸委會頒布「橙色警戒」情況下，不支持台灣學校到中國交流。中央社記者張皓安攝 114年5月28日
教育部長鄭英耀（前）28日立法院重申，在陸委會頒布「橙色警戒」情況下，不支持台灣學校到中國交流。中央社記者張皓安攝 114年5月28日
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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部長鄭英耀今天重申，在陸委會頒布「橙色警戒」情況下，不支持台灣學校到中國交流。立委指鄭英耀任教的中山大學，也有與「國防七子」簽姊妹校，鄭說，兩岸情勢已有不同。

鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會備詢。中國國民黨籍立委柯志恩提到，教育部禁止國內大學與中國工業和信息化部主管的「國防七子」7所大學交流，鄭英耀也公開說不鼓勵大學赴中交流，讓很多學校緊張，不清楚交流的「底線」在哪裡，很怕「誤踩地雷」。

鄭英耀回應，他不反對教育交流活動，但因陸委會目前頒布「橙色警戒」，基於維護台灣師生的立場，在風險增加的情況下，他才會表達不支持、不贊成、不鼓勵台校到中國交流。

柯志恩也指出，鄭英耀之前擔任校長的中山大學（位於高雄市），姊妹校就包括「國防七子」中的3校，質疑鄭英耀前後立場不一，並要求鄭回應，究竟「國防七子」是由教育部還是陸委會、國安高層圈選。

對此，鄭英耀坦言：「是我選的。」並說兩岸過去從未如現在緊張，因此過去不反對交流，現在情勢則不同。

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這7所學校為中國工業和信息化部主管，被稱為「國防七子」，包括北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學。

據陸委會「發布大陸地區及香港、澳門旅遊警示機制」說明內容，陸港澳旅遊警示4級燈號分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）。（編輯：李亨山）1140528

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#中國國民黨
#教育部
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#鄭英耀
#柯志恩
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