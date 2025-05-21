陸委會：台灣民眾赴陸風險增 失聯或關押案件增至89件
2025/5/21 10:35（5/21 12:06 更新）
（中央社記者吳柏緯台北21日電）台灣民眾赴中國大陸的風險上升，陸委會主委邱垂正指出，去年元旦至今年4月底，有關台灣民眾赴陸被扣押、留置、盤查的陳情案102件，其中失聯或疑似遭限制人身自由共89件。
邱垂正今天上午赴立法院內政委員會，進行業務報告並備詢。
他說，中共持續增修國安法令，又於去年發布所謂「懲獨22條」意見，提高台灣民眾赴陸的人身安全風險，陸委會已接獲不少台灣民眾赴陸遭逮捕或拘留等情事。
根據陸委會最新統計，去年1月1日至今年4月30日，有關台灣民眾赴陸被扣押、留置、盤查的陳情案102件，其中失聯或疑似遭限制人身自由共89件、留置與盤查共有13件。
邱垂正說，為強化台灣民眾赴陸的人身安全，持續透過官網、社群媒體及例行記者會等多元管道，宣導相關風險案例與提醒事項，也在尊重民眾自主意願下，鼓勵於赴陸前可登錄「國人赴陸港澳動態登錄系統」，以利政府可即時提供協助。目前系統自112年1月建置至今年4月30日止，已有8萬6387赴陸人次進行登錄。
透過 Google News追蹤中央社
他也提到，持續加強推動各級學校中國大陸識讀課程，增進台灣學生深入瞭解兩岸關係發展及現況。
邱垂正說，中共長期以來將台灣青年視為對台重點工作對象，陸委會持續充實官網「台生專區」資訊，更新中國大陸發展現況以及兩岸暨國際局勢等資料，並適時透過記者會、臉書、IG等多元管道，以圖卡、懶人包等易讀方式，提醒青年學子審慎考量赴陸就學發展潛在風險，保障學生權益。（編輯：張淑伶）1140521
延伸閱讀赴陸失蹤或被盤查達82案 邱垂正：鼓勵登錄動態系統兩岸條例修正 陸委會：擬修法納管立委赴陸中國刻意不通報台灣人失聯 陸委會：狀態已持續8年彰化19歲男子失聯10個月 海基會證實遭中國公安部門拘留富察被捕近2年 國台辦指已一審宣判但未提刑期
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。